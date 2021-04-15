В Киеве мужчина напал на журналистку во время прямого эфира
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Так, в украинской столице будут судить мужчину, который препятствовал работе журналистки телеканала Kyiv Live. Чтобы посмотреть видео инцидента, доскрольте новость до конца.
Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины, который подозревается в совершении нападения на журналистку местного телеканала. Инцидент произошел на территории Голосеевского района 14 декабря 2020 года.
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Во время прямого эфира к съемочной группе телеканала подошел мужчина и начал толкать журналистку. Жуналистка сделала замечание злоумышленнику, в ответ на что он несколько раз ударил ее, в том числе по лицу, чем причинил телесные повреждения.
Действия нападавшего квалифицированы по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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