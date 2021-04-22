У Києві серед білого дня пограбували жінку

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували на Facebook-сторінці "Київ. Оперативний" ( щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

"Саме так працює банда злодіїв-грабіжників, які оселилися і «заробляють» на імпотентності системи. Довго ще з цим повинні миритися?",- йдеться в повідомленні під постом.

На опублікованих кадрах було видно, що жінку, яка йде вулицею серед білого дня, оточили злодії.

Вони витягли гаманець з її сумки настільки спритно, що вона навіть цього не помітила.

Користувачі мережі були обурені подією. "Дісталося" і автору відео, який на думку українців, повинен був хоч спробувати злякати грабіжників.

"Взагалі страх втратили", "Охреніли в край. А де моя поліція мене береже? Тут тільки самосуд", " Посигналь, тупо!", "Посигналь, дурень. Люди проходять і ніхто не реагує", Мда...зняти зняв...а заступитися і злякати - злякався", - писали українці в мережі.

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