В Киеве среди бела дня ограбили женщину

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали на Facebook-страничке "Киев. Оперативный" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

"Именно так работает банда воров-грабителей, которые поселились и «зарабатывают» на импотентности системы. Долго еще с этим должны мириться?", - говорится в сообщении под постом.

На опубликованных кадрах было видно, что женщину, которая идет по улице среди бела дня, окружила толпа воров.

Они вытащили кошелек из ее сумки настолько ловко, что она даже этого не заметила.

Пользователи сети был возмущены произошедшем. "Досталось" и автору видео, который по мнению украинцев, должен был хоть попытаться спугнуть грабителей.

"Вообще страх потеряли", "Охренели в край. А где моя полиция меня бережет? Тут только самосуд", "Посигналь, тупо!", "Посигналь, дурак. Люди проходят и никто не реагирует", Мда...заснять заснял...а заступиться и спугнуть - испугался", - писали украинцы в сети.

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