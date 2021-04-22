Затор не може виникнути на окремій частині дороги, це явище має системний характер. Детальніше про цю проблему розповів у блозі Катерини Павлової «in kyiv» транспортний аналітик Олександр Рак.
Передусім аналітик пояснює, затор – це проблема не одного відрізку дороги, це проблема системна і для столиці України, і для всіх інших великих міст. Виною всьому автомобілі, натомість Рак звертає увагу на те, як українська влада протягом незалежності знищувала будь-яку альтернативу цьому транспорту.
Ситуація із заторами у столиці значно загострилася через локдаун з його закриттям громадського транспорту. Насправді він хоч якось розвантажував дороги, тому що зараз всі кияни пересіли на власний транспорт і таксі з його високими цінами. Результат – шалені затори.
«Якщо просто переробити автосмуги, то нічого не зміниться», - пояснює Рак. На його думку, реконструкція моста Патона та розворот на нього трамвая може розв’язати проблему, адже цей транспортний засіб перевозить значно більшу кількість людей. «І головне - швидко і без заторів», - підкреслює експерт.
Виноградар – це ще одна проблемна точка Києва у плані транспорту, адже жодного швидкісного його виду туди не прокладено, залишаються лише маршрутки. Рак акцентує на необхідності добудувати метро в цей бік. Подібні проблеми і з Троєщиною. «Транспортну проблему Троєщини не вирішить один Подільський міст для автомобілів», - зазначає Рак і додає, що в такому разі повториться те, що є на Набережно-Рибальській. Так само занадто велика кількість автомобілів їде завжди на Валах.
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«Буде більше автомобілів - затримка ще більше зросте», - пояснює він. Отже, Рак робить висновок, що єдиним виходом для столиці є розбудова громадського транспорту.
Нагадуємо, Рак нагадав, яку стратегію ліквідації заторів у Києві запропонував колись Світовий банк.
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