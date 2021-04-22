Пробка не может возникнуть на отдельной части дороги, это явление носит системный характер. Подробнее об этой проблеме рассказал в блоге Екатерины Павловой «in kyiv» транспортный аналитик Александр Рак.

Прежде всего аналитик объясняет, что пробка - это проблема не одного отрезка дороги, это проблема системная и для столицы Украины, и для всех других крупных городов. Виной всему автомобили, но Рак обращает внимание на то, как украинская власть в течение независимости уничтожала любую альтернативу этому транспорту.

Ситуация с пробками в столице значительно обострилась из-за локдауна с его закрытием общественного транспорта. На самом деле он хоть как-то разгружал дороги, потому что сейчас все киевляне пересели на собственный транспорт и такси с его высокими ценам. Результат - огромные пробки.

«Если просто переделать автополосы, то ничего не изменится», - объясняет Рак. По его мнению, реконструкция моста Патона и разворот на него трамвая может решить проблему, ведь это транспортное средство перевозит значительно большее количество людей. «И главное - быстро и без пробок», - подчеркивает эксперт.

Виноградарь - это еще одна проблемная точка Киева в плане транспорта, ведь ни одного скоростного его вида туда не проложено, остаются только маршрутки. Рак акцентирует на необходимости достроить метро в эту сторону. Подобные проблемы и с Троещиной. «Транспортную проблему Троещины не решит один Подольский мост для автомобилей», - отмечает Андрей и добавляет, что в таком случае повторится то, что есть на Набережно-Рыбальской. Также слишком большое количество автомобилей едет всегда на Валах.

«Будет больше автомобилей - задержка еще больше возрастет», - объясняет он. Итак, Рак делает вывод, что единственным выходом для столицы является развитие общественного транспорта.

Напоминаем, Рак напомнил, какую стратегию ликвидации заторов в Киеве предложил когда-то Всемирный банк.

Ранее Politeka сообщала о том, что Майдан пережил четыре крупных реконструкции и сменил шесть названий.



