Так, в одній з груп в соцмережі Фейсбук 3 січня було опубліковано повідомлення про те, що в Святошинському районі Києва недалеко від метро "Житомирська" знаходиться кинута вівчарка, яка потребує теплого дому або хоча б перетримки.

"Благаю, допоможіть. Хтось прив'язав вівчарку (начебто, дівчинка) до паркану і просто пішов... Вже більше 3 годин на вулиці. Замість повідця - мотузка, замість нашийника чоловічий ремінь. Погодували, напоїли і постелили картонку. Чоловік сусідки сказав, що, швидше за все, цю вівчарку залишили бомжі, з якими він її бачив((. Забрати до себе не можемо, навіть на ніч, аренда і 2 кота((", - говорилося в повідомленні.