Так, в одной из групп в соцсети Фейсбук 3 января было опубликовано сообщение о том, что в Святошинском районе Киева недалеко от метро "Житомирская" находится брошенная овчарка, которая нуждается в теплом доме или хотя бы передержке.

"Умоляю, помогите. Кто-то привязал овчарку (вроде, девочка) к забору и просто ушёл… Уже больше 3 часов на улице. Вместо поводка - верёвка, вместо ошейника мужской ремень. Покормили, напоили и постелили картонку. Муж соседки сказал, что, скорее всего, эту овчарку оставили бомжи, с которыми он ее видел((. Забрать к себе не можем, даже на ночь, съем и 2 кота((", - говорилось в сообщении.