Так, в одной из групп в соцсети Фейсбук 3 января было опубликовано сообщение о том, что в Святошинском районе Киева недалеко от метро "Житомирская" находится брошенная овчарка, которая нуждается в теплом доме или хотя бы передержке.
"Умоляю, помогите. Кто-то привязал овчарку (вроде, девочка) к забору и просто ушёл… Уже больше 3 часов на улице. Вместо поводка - верёвка, вместо ошейника мужской ремень. Покормили, напоили и постелили картонку. Муж соседки сказал, что, скорее всего, эту овчарку оставили бомжи, с которыми он ее видел((. Забрать к себе не можем, даже на ночь, съем и 2 кота((", - говорилось в сообщении.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
Новый сезон "Мастер Шеф", на шоу насмешили кадрами конфуза одного из участников: "Витя жжет"
Череда бед обрушилась на королеву Елизавету II, во дворце новый траур: "Это невероятная потеря"
Морозы до -15: на Украину обрушится "ныряющий" циклон, каким регионам не поздоровится
Неприятности настигли Влада Яму с семьей прямо 31 декабря: "Ситуация - капец..."
Ранее сообщалось, что мужчина решил избавиться от малышей: оставил их в подъезде высотки, видео
Также, в Киеве ребенок провалился под лед, на помощь бросилась собака: момент попал на видео
Politeka рассказывала, в парке Одессы бросили силы на спасение собаки, видео: барахталась из последних сил в воде