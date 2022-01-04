Так, в одной из групп в соцсети Фейсбук 3 января было опубликовано сообщение о том, что в Святошинском районе Киева недалеко от метро "Житомирская" находится брошенная овчарка, которая нуждается в теплом доме или хотя бы передержке.

"Умоляю, помогите. Кто-то привязал овчарку (вроде, девочка) к забору и просто ушёл… Уже больше 3 часов на улице. Вместо поводка - верёвка, вместо ошейника мужской ремень. Покормили, напоили и постелили картонку. Муж соседки сказал, что, скорее всего, эту овчарку оставили бомжи, с которыми он ее видел((. Забрать к себе не можем, даже на ночь, съем и 2 кота((", - говорилось в сообщении.

Украинцы бурно обсуждали ситуацию:
"В ближайшую клинику на передержку отведите хотя бы на ночь"; "Написали в группе "Новобеличи", что собака нашла дом"; "Сво*чи🤬как так можно поступать с животными!!?.. Особенно в зимний период 😡"; "Ну что за нелюди!"; "Видел эту овчарку в нашем Сильпо на НГ, спала в углу возле ящиков для хранения"; "Не может собака привязанной оставаться на улице(((( Что делать?"; "Ее забрал мужчина в квартиру".
Чуть позднее стало известно, что благодаря распространению информации брошенной овчарке действительно нашли дом и хозяина.

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