Відразу два трагічні інциденти з вогнем сталися у вечірній і нічний час в Києві - на жаль, не обійшлося без жертв.

Перша пожежа сталася близько шостої вечора в четвер, 20 січня, в багатоповерхівці по вул. Леся Курбаса в Святошинському районі столиці. Деталі розкрили в прес-службі ДСНС.

Встановлено, що пожежа виникла в одній з квартир на 7-му поверсі 16-поверхового будинку. Вогонь поширився на площі 15 квадратних метрів, знищивши речі в передпокої.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили 55-річного чоловіка без свідомості, його передали медикам швидкої допомоги з попереднім діагнозом - отруєння продуктами горіння. Однак, не доїхавши до лікарні, потерпілий помер.

Також рятувальники вивели на свіже повітря 12 мешканців будинку.

На місці події працювали 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Ще одна пожежа, в результаті якої загинули дві людини, сталася в ніч на 21 січня в багатоповерхівці по вул. Тичини, повідомляє Телеграм-канал "Магнолія ТВ".

Встановлено, що вогонь спалахнув у трикімнатній квартирі. Під час гасіння рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки. Попередня причина: необережне поводження з вогнем, а саме куріння в ліжку.

Обставини обох трагедій з'ясовують правоохоронці.

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