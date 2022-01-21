Первый пожар произошел около шести вечера в четверг, 20 января, в многоэтажке по ул. Леся Курбаса в Святошинском районе столицы. Детали раскрыли в пресс-службе ГСЧС.
Установлено, что пожар возник в одной из квартир на 7-м этаже 16-этажного дома. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров, уничтожив вещи в прихожей.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили 55-летнего мужчину без сознания, его передали медикам скорой помощи с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения. Однако, не доехав до больницы, пострадавший скончался.
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Также спасатели вывели на свежий воздух 12 жителей дома.
На месте происшествия работали 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.
Еще один пожар, в результате которого погибли два человека, произошел в ночь на 21 января в многоэтажке по ул. Тычины, сообщает Телеграм-канал "Магнолия ТВ".
Установлено, что огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире. Во время тушения спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем, а именно курение в постели.
Причину и обстоятельства обоих трагедий выясняют правоохранители.
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