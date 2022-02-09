Рятувальники інформують про трагічну знахідку, виявлену на березі Дніпра в столиці України
Про те, що в Києві, в річці знайдено тіло невідомого, вже встигло намертво вмерзнути в лід, на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook, пише
Зокрема, в цю середу, 9-го лютого, співробітникам оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в місті Києві, об 11 годині 27 хвилин дня, надійшов дзвінок про те, що поблизу від Дніпровської набережної, біля будинку 7, розташованого в Дніпровському районі столиці України, прямо в річці, помітно тіло мертвої людини.
Практично відразу, без будь-яких затримок, на місце трагедії направили чергову групу аварійно-рятувального загону спецпризначення, для проведення водолазно-рятувальних робіт: в процесі було виявлено, що в 15 метрах від берега, в крижану поверхню просто вмерзло тіло невідомого чоловіка.
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Фахівці, використовуючи водолазне і рятувальне спорядження, змогли успішно деблокувати тіло українця, і доставили труп в прибережну зону, природно, передавши сумну знахідку співробітникам служби "102".
Втім, поки ще вірогідно невідомо, що призвело до подібних трагічних обставин, і повноцінна інформація буде отримана тільки після розслідування, яке повинні провести правоохоронні органи.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що наречений виконавиці й актриси, Анни Трінчер, потрапив у скандальне, але малоймовірне ДТП.
Також раніше ми інформували про те, що одесити напали на незнайомих дівчат, побили, і відібрали смартфони, але не встигли сховатися.
А до цього наш портал повідомляли про те, що у Національному корпусі розповіли, як слід вчинити українцям, якщо РФ почне повномасштабне вторгнення.