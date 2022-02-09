Рятувальники вирізали з дніпровського льоду тіло невідомого, особу все ще не встановлено.

Рятувальники інформують про трагічну знахідку, виявлену на березі Дніпра в столиці України

Про те, що в Києві, в річці знайдено тіло невідомого, вже встигло намертво вмерзнути в лід, на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook, пише ГУ ДСНС України у Київській області.

Зокрема, в цю середу, 9-го лютого, співробітникам оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в місті Києві, об 11 годині 27 хвилин дня, надійшов дзвінок про те, що поблизу від Дніпровської набережної, біля будинку 7, розташованого в Дніпровському районі столиці України, прямо в річці, помітно тіло мертвої людини.

Практично відразу, без будь-яких затримок, на місце трагедії направили чергову групу аварійно-рятувального загону спецпризначення, для проведення водолазно-рятувальних робіт: в процесі було виявлено, що в 15 метрах від берега, в крижану поверхню просто вмерзло тіло невідомого чоловіка.

Фахівці, використовуючи водолазне і рятувальне спорядження, змогли успішно деблокувати тіло українця, і доставили труп в прибережну зону, природно, передавши сумну знахідку співробітникам служби "102".

Втім, поки ще вірогідно невідомо, що призвело до подібних трагічних обставин, і повноцінна інформація буде отримана тільки після розслідування, яке повинні провести правоохоронні органи.

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