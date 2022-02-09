Спасатели вырезали из днепровского льда тело неизвестного, личность все еще не установлена.

Спасатели информируют о трагической находке, обнаруженной на берегу Днепра в столице Украины

О том, что в Киеве, в реке найдено тело неизвестного, уже успевшее намертво вмерзнуть в лед, на своей официальной странице в социальной сети Facebook, пишет ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

В частности, в эту среду, 9-го февраля, сотрудникам оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве, в 11 часов 27 минут дня, поступил звонок о том, что поблизости от Днепровской набережной, около дома 7, расположенного в Днепровском районе столицы Украины, прямо в реке, заметно тело мертвого человека.

Практически сразу, без каких-либо задержек, на место трагедии направили дежурную группу аварийно-спасательного отряда спецназначения, для проведения водолазно-спасательных работ: в процессе было обнаружено, что в 15 метрах от берега, в ледяную поверхность попросту вмерзло тело неизвестного мужчины.

Специалисты, используя водолазное и спасательное снаряжение, смогли успешно деблокировать тело украинца, и доставили труп в прибрежную зону, естественно, передав печальную находку сотрудникам службы "102".

Впрочем, пока еще достоверно неизвестно, что привело к подобным трагическим обстоятельствам, и полноценная информация будет получена только после расследования, которое должны провести правоохранительные органы.

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