Фахівці ДСНС з величезними зусиллями змогли погасити масштабне загоряння
Те, що в місті Біла Церква, розташованому на Київщині, в ніч на п'ятницю, 11-е лютого, вогнем охопило будівлю місцевого промислового підприємства, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, інформує
Зокрема, осередок загоряння знаходився на території комунального підприємства "Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс", прямо у виробничо-складському приміщенні, де зберігалася Готова продукція - меблі. Всупереч тому, що вогнем пошкодив практично весь товар, пожежники все ж безнапасно усунули загоряння, і остов споруди знаходиться у відносно цілому стані. Також, важливим є і те, що завдяки занедбаності виробництва, в цьому інциденті ніхто не постраждав, за винятком майна.
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Нагадаємо, що не так давно, аналогічний випадок зафіксований і в Бородянці Київської області - тут теж горів склад, цього разу не з меблями, а з використаними автошинами. Загоряння теж локалізували, але вигоріти встигло близько 1 000 квадратних метрів. Жертв і постраждалих - немає.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що на трасі під Харковом, практично дотла, згорів вантажний автомобіль.
Також раніше ми інформували про те, що у РФ розбився легкомоторний літак - тих, хто вижив, немає.
А до цього наш портал повідомляли про те, що в одному з районів Харкова дощенту вигорів продуктовий кіоск місцевого підприємця.