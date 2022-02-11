У Київській області згоріло два склади, на щастя, постраждалих - немає.

Фахівці ДСНС з величезними зусиллями змогли погасити масштабне загоряння

Те, що в місті Біла Церква, розташованому на Київщині, в ніч на п'ятницю, 11-е лютого, вогнем охопило будівлю місцевого промислового підприємства, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, інформує ГУ ДСНС по Київській області .

Зокрема, осередок загоряння знаходився на території комунального підприємства "Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс", прямо у виробничо-складському приміщенні, де зберігалася Готова продукція - меблі. Всупереч тому, що вогнем пошкодив практично весь товар, пожежники все ж безнапасно усунули загоряння, і остов споруди знаходиться у відносно цілому стані. Також, важливим є і те, що завдяки занедбаності виробництва, в цьому інциденті ніхто не постраждав, за винятком майна.

Нагадаємо, що не так давно, аналогічний випадок зафіксований і в Бородянці Київської області - тут теж горів склад, цього разу не з меблями, а з використаними автошинами. Загоряння теж локалізували, але вигоріти встигло близько 1 000 квадратних метрів. Жертв і постраждалих - немає.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що на трасі під Харковом, практично дотла, згорів вантажний автомобіль.

Також раніше ми інформували про те, що у РФ розбився легкомоторний літак - тих, хто вижив, немає.

А до цього наш портал повідомляли про те, що в одному з районів Харкова дощенту вигорів продуктовий кіоск місцевого підприємця.