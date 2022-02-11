Специалисты ГСЧС с огромными усилиями смогли погасить масштабное возгорание
То, что в городе Белая Церковь, расположенном на Киевщине, в ночь на пятницу, 11-е февраля, огнем охватило здание местного промышленного предприятия, на своей странице в социальной сети Facebook, информирует
В частности, очаг возгорания находился на территории коммунального предприятия "Белоцерковский грузовой авиационный комплекс", прямо в производственно-складском помещении, где хранилась готовая продукция - мебель. Вопреки тому, что огнем повредил практически весь товар, пожарные все же благополучно устранили возгорание, и остов сооружения находится в относительно целом состоянии. Также, немаловажным является и то, что благодаря заброшенности производства, в этом инциденте никто не пострадал, за исключением имущества.
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Напомним, что не так давно, аналогичный случай зафиксирован и в Бородянке Киевской области - здесь тоже горел склад, на этот раз не с мебелью, а с использованными автошинами. Возгорание тоже локализировали, но выгореть успело около 1 000 квадратных метров. Жертв и пострадавших - нет.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что на трассе под Харьковом, практически дотла, сгорел грузовой автомобиль.
Также ранее мы информировали о том, что в РФ разбился легкомоторный самолет - выживших нет.
А до этого наш портал сообщали о том, что в одном из районов Харькова до основания выгорел продуктовый ларек местного предпринимателя.