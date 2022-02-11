У столиці України був конфіскований недешевий автомобіль у злісної порушниці ПДР

Про те, що в Києві на евакуатор завантажили "Mercedes-Benz S-500", після чого відправили машину "відстоюватися" на штрафному майданчику, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, повідомляє заступник голови Міністерства юстиції України, відповідальний за питання виконавчої служби, Андрій Гайченко .

Причина подібних дій виконавчої служби - власниця автомобіля відмовилася оплачувати 23 штрафи за недотримання ПДР, і зібрала заборгованостей на суму у 25 000 гривень. Наприклад, один з "рекордів" водійки-порушниці - перевищення швидкості до 136 кілометрів на годину, при допустимих 50 кілометрів на годину.

Тільки за вищевказане порушення швидкісного режиму, на водійку наклали штраф у розмірі 1 700 гривень, який вона не сплатила в 15-денний термін, внаслідок чого сума підросла до 3 400 гривень.

Трохи раніше, виконавчою службою Дніпровського відділення міста Києва, було ініційовано кримінальне провадження, що стосується примусового стягнення штрафів за вказане недотримання ПДР.

Втім, оскільки боржниця не побажала заплатити штрафи на добровільній основі, державний виконавець був змушений вилучити автомобіль. Таким чином, тільки після погашення всієї суми, власниці дозволять забрати "Mercedes-Benz S-500" зі зберігання на штрафному майданчику.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що пенсіонера з Херсона оштрафували за торгівлю звичайними яблуками.

Також раніше ми інформували про те, що українці можуть оскаржити штрафи, виписані поліціянтами на авто-"фантомах".

А до цього наш портал повідомляли про те, що нетверезий водій вантажівки влаштував ДТП з 33 авто, і вже винен 1 мільйон євро.