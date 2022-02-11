В столице Украины был конфискован недешевый автомобиль у злостной нарушительницы ПДД

О том, что в Киеве на эвакуатор погрузили "Mercedes-Benz S-500", после чего отправили машину "отстаиваться" на штрафной площадке, на своей странице в соцсети Facebook, сообщает замглавы Министерства юстиции Украины, отвечающий за вопросы исполнительной службы, Андрей Гайченко .

Причина подобных действий исполнительной службы - владелица автомобиля отказалась оплачивать 23 штрафа за несоблюдение ПДД, и скопила задолженностей на сумму в 25 000 гривен. Например, один из "рекордов" водительницы-нарушительницы - превышение скорости до 136 километров в час, при допустимых 50 километров в час.

Только за вышеуказанное нарушение скоростного режима, на водительницу наложили штраф в размере 1 700 гривен, который она не оплатила в 15-дневный срок, вследствие чего сумма подросла до 3 400 гривен.

Немногим ранее, исполнительной службой Днепровского отделения города Киева, было инициировано уголовное производство, касающееся принудительного взыскания штрафов за указанное несоблюдение ПДД.

Впрочем, так как должница не пожелала заплатить штрафы на добровольной основе, государственный исполнитель был вынужден изъять автомобиль. Таким образом, только после погашения всей суммы, владелице разрешат забрать "Mercedes-Benz S-500" с хранения на штрафной площадке.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что пенсионера из Херсона оштрафовали за торговлю обычными яблоками.

Также ранее мы информировали о том, что украинцы могут оспорить штрафы, выписанные полицейскими на авто-"фантомах".

А до этого наш портал сообщали о том, что нетрезвый водитель грузовика устроил ДТП с 33 авто, и уже должен 1 миллион евро.