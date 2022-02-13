Пожежа охопила автомобільну мийку в Києві, на місці події працювали понад 10 рятувальників - розкриті деталі й опубліковані кадри інциденту.

У неділю, 13 лютого, о 04.22 рятувальникам повідомили про пожежу на автомийці на вул. Академіка Заболотного, 124/2 в Голосіївському районі. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу ДСНС у місті Київ у Фейсбук.

На місце події направили пожежно-рятувальні підрозділи - 13 осіб особового складу та три одиниці техніки.

Як зазначається, загоряння охопило одноповерхову будівлю на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники локалізували пожежу о 4.40, а ліквідували - о 4.49. Пожежа знищила перекриття будівлі та обладнання.

В результаті події ніхто не постраждав і не загинув. Причини встановлюються правоохоронцями.

Свідки повідомляють, що будівля практично згоріла повністю.

"Її вже не врятувати", – повідомив очевидець на відео.

Зазначимо, на Київщині у Білій Церкві днями вогнем охопило будівлю місцевого промислового підприємства "Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс". На щастя, ніхто не постраждав і пожежу також вдалося швидко ліквідувати. Будівля залишилася у відносно цілому стані.

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