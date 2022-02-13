У неділю, 13 лютого, о 04.22 рятувальникам повідомили про пожежу на автомийці на вул. Академіка Заболотного, 124/2 в Голосіївському районі. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу ДСНС у місті Київ у Фейсбук.
На місце події направили пожежно-рятувальні підрозділи - 13 осіб особового складу та три одиниці техніки.
Як зазначається, загоряння охопило одноповерхову будівлю на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники локалізували пожежу о 4.40, а ліквідували - о 4.49. Пожежа знищила перекриття будівлі та обладнання.
В результаті події ніхто не постраждав і не загинув. Причини встановлюються правоохоронцями.
Хвороба спіткала Таїсію Повалій з сином: "Ми з Денисом, на превеликий жаль..."
"Прощай, артист!": не стало зірки радянської сцени, колеги повідомили про горе
Вакарчук зробив зауваження учаснику "Голосу країни", який пішов до Дорофєєвої: "Більше ніколи..."
Кума Дзідзьо Цибульська несподівано показала чоловіка, якого приховує від публіки: "Розлучитися..."
Зупинилося серце великого режисера, на його фільмах виросли покоління: "Спасибі..."
Свідки повідомляють, що будівля практично згоріла повністю.
"Її вже не врятувати", – повідомив очевидець на відео.
Зазначимо, на Київщині у Білій Церкві днями вогнем охопило будівлю місцевого промислового підприємства "Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс". На щастя, ніхто не постраждав і пожежу також вдалося швидко ліквідувати. Будівля залишилася у відносно цілому стані.
Раніше Politeka.net писала, що у Києві на місці бомбосховища знаходяться купи сміття, кадри
Також раніше ми інформували про те, що потужна пожежа спалахнула в житловому будинку Києва, що відомо про жертви
А до цього наш портал повідомляли про те, що еожар охопив 9-поверховий житловий будинок у Києві