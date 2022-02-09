Так, на Половецкой 25-27 в Киеве находится бомбоубежище.

На месте укрытия видно разваленные стены, там нет санузла и вентиляции. В сети утверждают, что в таком состоянии большинство укрытий в столице, сообщает "Киев без цензуры".

"Сейчас все укрытия по Киеву имеют примерно такое состояние или хуже. Ранее такие укрытия считались 5 степени защиты, здесь была принудительная вентиляция, санузлы, условия для пребывания в течение нескольких суток", – говорится в сообщении.

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К слову, в самом центре Киева на Майдане Независимости женщина угрожала себя взорвать.

Как сообщила полиция Киева 8 февраля, в Шевченковском районе женщина кричала прохожим, что в ее кармане лежит граната, которую она хочет взорвать.

В течение нескольких минут на место ЧП прибыла следственно-оперативная группа и полиция.

Киевлянку задержали и провели обыск. Ни гранаты, ни взрывоопасных веществ, правоохранительные органы не обнаружили.

За ложные показания женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве пожар в многоэтажке привел к трагическим последствиям, подробности.

Как сообщала Politeka на Киевщине загорелась церковь, появилась информация о последствиях ЧП.

Также Politeka писала, что сразу два пожара в многоэтажках произошли в Киеве за ночь, есть жертвы.