У селі Бабинці, що на Київщині, поліція затримала 30-річного чоловіка, який перейшов на бік російських окупантів.
Тепер йому загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення. В Національної поліції повідомили, що колаборант показував росіянам місце проживання правоохоронців, військових АТО, мисливців.
Також його підозрюють у скоєнні крадіжок разом з військовими РФ. Він відбирав їжу у односельців. Відомо, що зрадник викрав автомобіль односельця, обклеїв його ворожою символікою і працював на благо ворогів, пише глава Нацполіції ігор Клименко.
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Нагадаємо, сильна пожежа в Києві, кінотеатр перетворився на факел: заграву було видно здалеку.
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