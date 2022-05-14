В селе Бабинцы, что в Киевской области, полиция задержала 30-летнего мужчину, который перешел на сторону российских оккупантов.
Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. В Национальной полиции сообщили, что коллаборант показывал россиянам место жительства правоохранителей, военных АТО, охотников.
Также его подозревают в совершении краж вместе с военными РФ. Он отбирал еду у односельчан. Известно, что предатель угнал автомобиль односельчанина, оклеил его враждебной символикой и трудился во благо врагов, пишет глава Нацполиции Игорь Клименко.
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Напомним, сильный пожар в Киеве, кинотеатр превратился в факел: зарево было видно издалека.
Также Киев встревожило страшное ДТП, кадры с места трагедии.
Кроме того, сообщалось, что пяти станциям метро в Киеве выбрали новые названия: полный список.