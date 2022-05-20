Житель села Олізарівка, що на Київщині, своїми руками розмінував території від ворожих "подарунків". Історію чоловіка, який за своєю ініціативою рятував людей від ворожих мін, розповіли в сюжеті ТСН.

Як виявилося, сапер-партизан Євген Шабуня мало не по п'ятах ходив за окупантами і все розмінував. Ще до війни він дивився багато фільмів і навчальні відео в Інтернеті, так що сам навчився розмінувати території. За свій рахунок Євген навіть купив простий металошукач.

Саперські знання знадобилися відважному жителю села Олізарівка практично відразу, як ворог ступив на українську землю. Рашисти всюди мінували всі стежки, а він ходив за ними і очищав територію.

"Вони приїхали, поставили, а я вже через годину пішов, зібрав. Вони приїжджають в шоці-одні ями залишилися, нічого немає. Вони ще ставили "сюрпризи". Перед тим, як підняти, я розкопував і лінійкою перевіряв, чи є щось під низом. Якщо щось було, намотував наверх шнурок, звичайна мотузка для білизни, і стягував", - розповів Шабуня.

Ще один цікавий спосіб сапер-самоучка застосовував для знешкодження розтяжок. Для цього він використовував рибальську вудку.

"Брав звичайний спінінг, бачив розтяжки і закидав спінінг. Метрів на 20-30 відлазив, лягав на землю і крутив. Клацав розтяжку, а вона вибухала. Я швидко скрутив, змотався і втік", - з посмішкою згадує сміливець.

Також Євген розповів, як одного разу "демілітаризував" окупантів.

"Я виходив до наших солдатів. Ставив мітки на планшеті, а вже по моїх мітках вони їх били. Я з посадки підліз-вони обкопуються, стоїть дві БМП. Я з однієї БМП дістав 6 автоматів, ящик гранат. Забрав це вся справа і відніс, і підпалив сивушку їм", - розповів партизан-сапер.

Неможливо навіть порахувати, скільки життів врятувала партизансько-Саперна діяльність сміливого чоловіка. Він втратив частину ноги, йому вже зробили кілька операцій. Надалі Шабуня планує встановити протез. Про сміливий подвиг чоловіка зараз знає вся громада.

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