Житель села Олизаровка, что в Киевской области, своими руками разминировал территории от вражеских "подарков". Историю мужчины, который по своей инициативе спасал людей от вражеских мин, рассказали в сюжете ТСН.

Как оказалось, сапер-партизан Евгений Шабуня чуть ли не по пятам ходил за оккупантами и все разминировал. Еще до войны он смотрел много фильмов и обучающие видео в интернете, так что сам научился разминировать территории. За свой счет Евгений даже купил простой металлоискатель.

Саперские знания понадобились отважному жителю села Олизаровка практически сразу, как враг ступил на украинскую землю. Рашисты повсюду минировали все тропы, а он ходил за ними и очищал территорию.

"Они приехали, поставили, а я уже через час пошел, собрал. Они приезжают в шоке – одни ямы остались, ничего нет. Они еще ставили "сюрпризы". Перед тем, как поднять, я раскапывал и линейкой проверял, есть ли что-то под низом. Если что-то было, наматывал наверх шнурок, обычная веревка для белья, и стягивал", - рассказал Шабуня.

Еще один интересный способ сапер-самоучка применял для обезвреживания растяжек. Для этого он использовал рыбацкую удочку.

"Брал обычный спиннинг, видел растяжки и забрасывал спиннинг. Метров на 20-30 отлезал, ложился на землю и крутил. Клацал растяжку, а она взрывалась. Я быстро скрутил, смотался и убежал", - с улыбкой вспоминает смельчак.

Также Евгений рассказал, как однажды "демилитаризовал" оккупантов.

"Я выходил к нашим солдатам. Ставил метки на планшете, а уж по моим меткам они их били. Я с посадки подлез – они окапываются, стоит две БМП. Я из одной БМП достал 6 автоматов, ящик гранат. Забрал это все дело и отнес, и поджег седушку им", - рассказал партизан-сапер.

Невозможно даже посчитать, сколько жизней спасла партизанско-саперная деятельность смелого мужчины. Он потерял часть ноги, ему уже сделали несколько операций. В дальнейшем Шабуня планирует установить протез. О смелом подвиге мужчины сейчас знает вся община.

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