Свій протест релігійні діячі висловили президенту України Володимиру Зеленському та меру Києва Кличку, пише Politeka.net.

У зверненні вказується, що стіни багатоповерхівок у столиці є не приватною галереєю, а публічним простором.

"Тому при створенні новітніх художніх продуктів на них просимо дотримуватися норм українського законодавства, яке зобов'язує з належною повагою ставитися до релігійних переконань членів українського суспільства" - йдеться в заяві.

Також підкреслюється, що представники церкви висловлюють «категоричне несприйняття і протест таким виразам публічного псевдомистецтва, які використовують релігійні почуття і символи як об'єкт пародії».

У мережі розгорілася бурхлива дискусія навколо нового муралу і обурення в Раді Церков. При цьому більшість виступають за збереження Святої Джаеліни.

"Якщо комусь не подобається - можуть не дивитися", "Цей мурал дуже потрібен - це віра в нашу перемогу", "Хм... Дивно...Церква зараховує до лику святих людей, абсолютно того не заслуговують: садистку мати Терезу, Миколи ІІ та ін. А це просто художній образ, який ні на що не претендує», «Альооо, це що ікона або що? Це малюнок (мистецтво), де ви тут бачите приниження релігійно віруючих людей!? (Це жах, як можна поєднувати такі речі) це ж які речі? Не бачу в цьому малюнку нічого поганого. Я як атеїст і більшою мірою реаліст. Розумію, що комусь віра в щось потрібна, але я скажу лише одне, не чіпайте мистецтво», «Коли це церква почала командувати парадом. У своїй парафії командуйте", "Це ж не Діва Марія з джавеліном. Це просто образ жінки-матері, або навіть тієї, що обороняє нас. Як це пов'язано з релігією?».

Однак у деяких обурення Церкви знайшло відгук.

"Не потрібно вкладати в руки Святих якусь зброю. Людина дійсно з Богом в серці і душі з цим погодиться. Цей мурал виглядав би набагато краще, як би у Святої був в руках голуб миру або щось на зразок. Так, може, його перемалювати". "Я згоден, досить війну малювати".

Нагадаємо, батьки ледь змогли впізнати сина, якого застрелили окупанти на Київщині.

Як повідомляла Politeka, на Київщині місцеві мародери допомагали окупантам.

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