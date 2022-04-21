За фактами мародерства відкрито кримінальне провадження. Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Бучанському районі Київської області затримали сімейний тандем мародерів. Так, правоохоронці затримали чоловіка та його сина, які можуть бути причетні до мародерства. Про це повідомили в прес-службі поліції Київщини.

Уточнюється, що правоохоронці затримали 58-річного жителя села Гаврилівка і його 20-річного сина. Під час бойових дій чоловіки скористалися відсутністю господаря та викрали в одному з дворів садовий інвентар та будматеріали.

Крім того, поліцейські також виявили у зловмисників викрадені побутову техніку, текстиль, велосипеди та інші речі. Власники речей зараз встановлюються.

За фактами мародерства відкрито кримінальне провадження. Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.

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