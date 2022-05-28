У Київській області змінять час комендантської години.

Про це повідомили в прес-службі Київської обласної Військової адміністрації (КОВА). Знаходиться на вулиці в заборонений час можна буде тільки при наявності спецпропуску.

"На території Київської області комендантська година діятиме щодня з 23: 00 до 5:00. Такі тимчасові обмеження вводяться з 29 травня по 5 червня. Нагадаємо, під час дії комендантської години заборонено перебувати на вулиці, відвідувати громадські місця, переміщатися транспортом або пішки. Виняток - при наявності у людини спеціального пропуску встановленого зразка і посвідчення особи. Безпека мирного населення - в пріоритеті",-підкреслили в прес-службі.

У КОВА в черговий раз закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і відразу ж слідувати в притулку.

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