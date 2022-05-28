В Киевской области изменят время комендантского часа.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации (КОВА). Находится на улице в запрещенное время можно будет только при наличии спецпропуска.

"На территории Киевской области комендантский час будет действовать ежедневно с 23:00 до 5:00. Такие временные ограничения вводятся с 29 мая по 5 июня. Напомним, во время действия комендантского часа запрещено находиться на улице, посещать общественные места, перемещаться транспортом или пешком. Исключение – при наличии у человека специального пропуска установленного образца и удостоверения личности. Безопасность мирного населения – в приоритете", – подчеркнули в пресс-службе.

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