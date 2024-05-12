Пенсіонери можуть скористатися рядом пільг, які розглядаються в контексті зменшення оподаткування, зокрема щодо оплати земельного податку. Щоб скористатися цими пільгами, домогосподарство повинно відповідати певним вимогам, зазначають у ПФУ.
Ось декілька видів податкових пільг для пенсіонерів:
- Для тих, хто отримує пенсію за віком, може бути надане звільнення від сплати земельного податку, якщо їхні ділянки відповідають певним критеріям.
Зокрема, чинні норми передбачають звільнення від земельного податку для:
- Ділянок до 0,01 гектара, призначених для будівництва гаражів;
- Ділянок до 0,10 гектара для дачного будівництва;
- Ділянок до 0,12 гектара для садівництва;
- Ділянок до 0,25 гектара для будівництва житлових будинків і господарських споруд у селах;
- Ділянок до 0,10 гектара для житлового будівництва у містах;
- Ділянок до 0,15 гектара для житлового будівництва у селищах міського типу;
- Ділянок до 2 гектарів для особистого селянського господарства.
Крім того, існують інші види пільг, доступних пенсіонерам:
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Безоплатний проїзд у всіх видах громадського наземного транспорту, за винятком таксі, та у приміських поїздах.
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Соціальні субсидії для оплати комунальних послуг, які можуть бути отримані шляхом звернення до соціальної служби та подання відповідних заяв та декларацій про доходи.
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Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг для деяких пенсіонерів, зокрема вчителів, медичних та культурних працівників, які проживають у сільських місцевостях.
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Доступ до безкоштовної або дешевшої юридичної допомоги, включаючи представництво у судах та державних установах, а також допомогу у складанні правових документів.
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