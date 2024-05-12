Пенсіонери можуть скористатися рядом пільг, які розглядаються в контексті зменшення оподаткування, зокрема щодо оплати земельного податку. Щоб скористатися цими пільгами, домогосподарство повинно відповідати певним вимогам, зазначають у ПФУ.

Ось декілька видів податкових пільг для пенсіонерів:

Зокрема, чинні норми передбачають звільнення від земельного податку для:

Крім того, існують інші види пільг, доступних пенсіонерам:

Безоплатний проїзд у всіх видах громадського наземного транспорту, за винятком таксі, та у приміських поїздах.

Соціальні субсидії для оплати комунальних послуг, які можуть бути отримані шляхом звернення до соціальної служби та подання відповідних заяв та декларацій про доходи.

Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг для деяких пенсіонерів, зокрема вчителів, медичних та культурних працівників, які проживають у сільських місцевостях.