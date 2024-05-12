Украинские пенсионеры могут воспользоваться рядом льгот, в том числе и льготами по оплате земельного налога.

Пенсионеры могут воспользоваться рядом льгот, которые рассматриваются в контексте уменьшения налогообложения, в частности, по оплате земельного налога. Чтобы воспользоваться этими льготами, домохозяйство должно отвечать определенным требованиям, отмечают в ПФУ .

Вот несколько видов налоговых льгот для пенсионеров:

Для получающих пенсию по возрасту может быть предоставлено освобождение от уплаты земельного налога, если их участки соответствуют определенным критериям.

В частности, действующие нормы предусматривают освобождение от земельного налога для:

Участков до 0,01 га, предназначенных для строительства гаражей;

Участков до 0,10 гектаров для дачного строительства;

Участков до 0,12 гектара для садоводства;

Участков до 0,25 гектара для строительства жилых домов и хозяйственных построек в селах;

участков до 0,10 гектара для жилищного строительства в городах;

Участков до 0,15 га для жилищного строительства в поселках городского типа;

Участков до 2 га для личного крестьянского хозяйства.

Кроме того, существуют другие виды льгот, доступных пенсионерам:

Бесплатный проезд во всех видах общественного наземного транспорта, за исключением такси и в пригородных поездах.

Социальные субсидии для оплаты коммунальных услуг, которые могут быть получены путем обращения в социальную службу и подачи соответствующих заявлений и деклараций о доходах.

Освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг для некоторых пенсионеров, в частности, учителей, медицинских и культурных работников, проживающих в сельских местностях.

Доступ к бесплатной или более дешевой юридической помощи, включая представительство в судах и государственных учреждениях, а также помощь в составлении правовых документов.

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