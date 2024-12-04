Ситуація з мостами у Києві стає дедалі критичнішою, експерт розповів, що потрібно зробити у першу чергу.

Дві найстаріші столичні мости - Патона і Метро, ​​вони можуть впасти будь-якої миті, експерт каже, що ці мости давно вичерпали ресурс з експлуатації.

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов розповів про найстаріші та аварійні мости в Києві.

Відомо що з цієї причини на мосту Метро розпочато підготовчі роботи з посилення та майбутнього ремонту.

Проте міст Патона зараз у поганому стані.

"Я припускаю, що наші мости всередині, у такому ж жахливому стані, як і зовні. Тому міст Патона чи Метро можуть впасти навіть у цей момент, коли ми з вами розмовляємо, або це може статися скажемо через п'ять років . Все залежить від процесів усередині конструкцій. Передбачити це неможливо", - каже експерт.

Беспалов вважає, що київська влада могла б найняти повторну технічну експертизу мосту Патона, тому що він залишається на балансі громади Києва і ним користуються тисячі людей.

Після перевірки мосту потрібно прислухатися до порад і зробити так, як рекомендуватимуть фахівці.

"Думаю, що висновок експертів буде про те, що міст Патона потрібно закрити і не пускати на нього людей. А це вже буде певним поштовхом для подальших кроків щодо його реконструкції", - додав експерт.

Джерело: ТСН.

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