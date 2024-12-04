Две старейших столичных моста - Патона и Метро, они могут упасть в любой момент, эксперт говорит, что эти мосты давно исчерпали ресурс по эксплуатации.
Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов рассказал, о старейших и аварийных мостах в Киеве.
Известно что по этой же причине на мосту Метро начаты подготовительные работы по усилению и предстоящему ремонту.
Однако мост Патона сейчас в плохом состоянии.
"Я предполагаю, что наши мосты внутри, в таком же ужасном состоянии, как и снаружи. Поэтому мост Патона или Метро могут упасть даже в этот момент, когда мы с вами разговариваем, или это может произойти скажем через пять лет. Всё зависит от процессов внутри конструкций. Предугадать это невозможно", - говорит эксперт.
Беспалов считает, что киевские власти могли бы нанять повторную техническую экспертизу моста Патона, потому что он остается на балансе общины Киева и им пользуются тысячи людей.
После проверки моста нужно прислушаться к советам и сделать так, как будут рекомендовать специалисты.
"Думаю, что заключение экспертов будет о том, что мост Патона нужно закрыть и не пускать на него людей. А это уже будет определенным толчком для дальнейших шагов по его реконструкции", - добавил эксперт.
Источник: ТСН.
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