Ситуация с мостами в Киеве становится все более критической, эксперт рассказал, что нужно сделать в первую очередь.

Две старейших столичных моста - Патона и Метро, они могут упасть в любой момент, эксперт говорит, что эти мосты давно исчерпали ресурс по эксплуатации.

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов рассказал, о старейших и аварийных мостах в Киеве.

Известно что по этой же причине на мосту Метро начаты подготовительные работы по усилению и предстоящему ремонту.

Однако мост Патона сейчас в плохом состоянии.

"Я предполагаю, что наши мосты внутри, в таком же ужасном состоянии, как и снаружи. Поэтому мост Патона или Метро могут упасть даже в этот момент, когда мы с вами разговариваем, или это может произойти скажем через пять лет. Всё зависит от процессов внутри конструкций. Предугадать это невозможно", - говорит эксперт.

Беспалов считает, что киевские власти могли бы нанять повторную техническую экспертизу моста Патона, потому что он остается на балансе общины Киева и им пользуются тысячи людей.

После проверки моста нужно прислушаться к советам и сделать так, как будут рекомендовать специалисты.

"Думаю, что заключение экспертов будет о том, что мост Патона нужно закрыть и не пускать на него людей. А это уже будет определенным толчком для дальнейших шагов по его реконструкции", - добавил эксперт.

Источник: ТСН.

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