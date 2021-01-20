У Києві судитимуть чоловіка, який через соцмережі продавав фейкові довідки про проходження тесту на коронавірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Так, киянин продавав підроблені довідки про відсутність ковіду.

За даними прокуратури, мешканець Дарницького району столиці через соціальну мережу розповсюджував інформацію про продаж підроблених довідок щодо тестування на COVID-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).





Вартість фейкової довідки становила 500 грн, які замовники платили зловмиснику після отримання довідки за допомогою поштового зв’язку. При цьому довідки виготовлялись на іноземних мовах з метою виїзду замовників за кордон.

Під час обшуків вдома у зловмисника правоохоронці вилучили речові докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення: підроблені довідки з відтисками печатки клініки про негативний результат ПЛР-тестування, підроблені печатки, комп’ютерну техніку, квитанції про відправку довідок поштовим зв’язком тощо.



"Наразі вирішується питання щодо призначення технічних експертиз по вилученим речовим доказам", - повідомили у прокуратурі.

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