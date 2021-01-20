Склав гроші в пакет і втік

У Києві пограбували відділення "Швидко грошей"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, повідомляється, що пограбування сталося у відділенні, яке знаходиться поряд із станцією метро "Святошин". Невідомий виніс із "Швидко грошей" понад 26 тисяч гривень.

Відомо також про прикмети грабіжника - він був низького зросту, косоокий, а вкрадені кошти склав у пакет "Єва".

"Щойно на проспекті Перемоги, 100А, поблизу із станцією метро Святошин сталося пограбування. Невідомий зайшов до установи "Швидко Гроші" та забрав 26800,90 грн. За інформацією працівників фінансової установи нападник низького зросту, середньої тілобудови, очі світлі, косі, в темній шапці, з пакетом "Ева", в який і поклав кошти. Зараз правоохоронці проводять першочергові розшукові заходи", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що столичні поліцейські за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД затримали групу іноземців, які намагались обікрасти квартиру киянина.

Так, у помешканні киянина спрацювала сигналізація. Злодії зачинились у квартирі та на вимоги поліції не реагували. У ході оперативно проведеної спецоперації за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД затримали двох іноземців, які намагались обікрасти квартиру.

Нагадаємо, у Києві завівся шахрай, який виманює гроші у довірливих батьків: "Ваша дочка потрапила...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.