В Киеве будут судить мужчину, который через соцсети продавал фейковые справки о прохождении теста на коронавирус
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Так, киевлянин продавал поддельные справки об отсутствии ковида.
По данным прокуратуры, житель Дарницкого района столицы через социальную сеть распространял информацию о продаже поддельных справок о тестирования COVID-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).
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Стоимость фейковой справки составляла 500 грн, которые заказчики платили злоумышленнику после получения справки с помощью почтовой связи. При этом справки изготавливались на иностранных языках с целью выезда заказчиков за границу.
Во время обысков дома у злоумышленника правоохранители изъяли вещественные доказательства, указывающие на совершение уголовного преступления: поддельные справки с оттисками печати клиники о негативном результате ПЦР-тестирования, поддельные печати, компьютерную технику, квитанции об отправке справок почтовой связью и тому подобное.
"Сейчас решается вопрос о назначении технических экспертиз по изъятым вещественным доказательствам", - сообщили в прокуратуре.
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