У Києві завершили досудове розслідування стосовно таксиста, який зґвалтував пасажирку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.
Правоохоронці повідомили, що під час обшуків у салоні авто зловмисника правоохоронці знайшли кастет, за що фігуранту теж повідомлено про підозру.
Зазначається, що подія сталася у жовтні 2020 року. Тоді поліцейські розшукали та затримали чоловіка, причетного до зґвалтування жінки.
Мешканка Голосіївського району скористалася послугами таксі, але під час поїздки водій раптово змінив напрямок руху й завіз потерпілу у лісосмугу. Там він зґвалтував киянку, а потім відвіз додому, звідки вона викликала поліцію. Слідчі затримали таксиста у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Безсоромна Волочкова в кофтині нарозхрист показала особливого чоловіка у себе вдома: "Дорогі друзі, я так..."
Горе прийшло в сім'ю Насті Каменських і Потапа, перші подробиці і кадри: "Світла пам'ять..."
Велике горе в Одесі, дитина випала з вікна висотки: кадри і трагічні подробиці
Осадча засвітила "вагітний" животик поруч з Кароль на "Голосі країни": "Передавай естафету Тіні!»
Українка з 15-м розміром бюста вивалила свої "гарбузики" на відпочинку в Єгипті: "Непристойно і вульгарно"
У поліції розповіли, що в машині таксиста також було виявлено кастет.
"Проведена експертиза підтвердила, що вилучений предмет належить до зброї. У зв’язку із цим, ми повідомили раніше не судимому чоловіку про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною першою статті 152 – це зґвалтування, та частиною другою статті 263 Кримінального кодексу України – носіння, виготовлення, ремонт або збут кастетів без передбаченого законом дозволу. На час слідства фігурант перебував під вартою. Наразі за двома провадженнями ми завершили досудове розслідування та направили матеріали з обвинувальними актами до Голосіївського районного суду для обрання чоловіку покарання", - розповіли в поліції.
За скоєне 46-річному уродженцю Закарпатської області загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".
Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.