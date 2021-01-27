У Києві завершили досудове розслідування стосовно таксиста, який зґвалтував пасажирку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.



Правоохоронці повідомили, що під час обшуків у салоні авто зловмисника правоохоронці знайшли кастет, за що фігуранту теж повідомлено про підозру.

Зазначається, що подія сталася у жовтні 2020 року. Тоді поліцейські розшукали та затримали чоловіка, причетного до зґвалтування жінки.

Мешканка Голосіївського району скористалася послугами таксі, але під час поїздки водій раптово змінив напрямок руху й завіз потерпілу у лісосмугу. Там він зґвалтував киянку, а потім відвіз додому, звідки вона викликала поліцію. Слідчі затримали таксиста у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У поліції розповіли, що в машині таксиста також було виявлено кастет.

"Проведена експертиза підтвердила, що вилучений предмет належить до зброї. У зв’язку із цим, ми повідомили раніше не судимому чоловіку про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною першою статті 152 – це зґвалтування, та частиною другою статті 263 Кримінального кодексу України – носіння, виготовлення, ремонт або збут кастетів без передбаченого законом дозволу. На час слідства фігурант перебував під вартою. Наразі за двома провадженнями ми завершили досудове розслідування та направили матеріали з обвинувальними актами до Голосіївського районного суду для обрання чоловіку покарання", - розповіли в поліції.

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