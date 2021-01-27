В Киеве завершили досудебное расследование в отношении таксиста, изнасиловавшего пассажирку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.



Правоохранители сообщили, что во время обысков в салоне авто злоумышленника правоохранители нашли кастет, за что фигуранту тоже сообщено о подозрении.

Отмечается, что происшествие случилось в октябре 2020 года. Тогда полицейские разыскали и задержали мужчину, причастного к изнасилованию женщины.

Жительница Голосеевского района воспользовалась услугами такси, но во время поездки водитель внезапно изменил направление движения и завез потерпевшую в лесополосу. Там он изнасиловал девушку, а потом отвез домой, откуда она вызвала полицию. Следователи задержали таксиста в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В полиции рассказали, что в машине таксиста также был обнаружен кастет.

"Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятый предмет относится к оружию. В связи с этим, мы сообщили ранее не судимому мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 152 – изнасилование, и частью второй статьи 263 Уголовного кодекса Украины – ношение, изготовление, ремонт или сбыт кастетов без предусмотренного законом разрешения. На время следствия фигурант находился под стражей. Сейчас по двум производствам мы завершили досудебное расследование и направили материалы с обвинительными актами в Голосеевский районный суд для избрания мужчине наказания", - рассказали в полиции.

За содеянное 46-летнему уроженцу Закарпатской области грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.