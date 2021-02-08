У Києві двоє зловмисників пограбували кав'ярню

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці просять про допомогу в розшуку двох грабіжників, які винесли касу з кав'ярні. Також зловмисники "прихопили" з собою планшет і телефон.

На місце приїхала служба охорони, однак на той момент грабіжники вже втекли.

"Увага! Розшук! Сьогодні вночі розкрили кав'ярню KAVA&ROCK, що на Харківському шосе, біля входу в лікарню. "Працюють" удвох: один "на стрьомі", інший - за хвилину встиг взяти касу, планшет, телефон. Приїхала служба охорони на 6-ій хвилині, але вони вже втекли в бік парку Партизанської слави", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що свідком пограбування став дідусь, який в цей час був на зупинці громадського транспорту.

"На камери потрапив нахабний фейс злодія. Допоможіть впізнати", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Києві жінку пограбували дві "ворожки" на вулиці Лисенка, що у Шевченківському районі столиці. Оперативники затримали ймовірних підозрюваних на вулиці Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.