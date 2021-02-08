В Киеве двое злоумышленников ограбили кафе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице просят о помощи в розыске двух грабителей, которые вынесли кассу из кафе. Также злоумышленники "прихватили" с собой планшет и телефон.

На место приехала служба охраны, однако на тот момент грабители уже скрылись.

"Внимание! Розыск! Сегодня ночью вскрыли кофейню KAVA&ROCK, что на Харьковском шоссе, у входа в больницу. "Работают" вдвоем: один "на стреме", другой - за минуту успел взять кассу, планшет, телефон. Приехала служба охраны на 6-й минуте, но они уже сбежали в сторону парка Партизанской славы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что свидетелем ограбления стал дедушка, который в это время был на остановке общественного транспорта.

"На камеры попал наглый фейс вора. Помогите опознать", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве женщину ограбили две "гадалки" на улице Лысенко, что в Шевченковском районе столицы. Оперативники задержали предполагаемых подозреваемых на улице Богдана Хмельницкого.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.