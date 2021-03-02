В Києві знову зросла кількість хворих на китайський вірус
За 1 березня у столиці України підтвердили 463 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість заражених у Києві збільшилася до 138 483 людей. вчора від ускладнень хвороби померли 10 киян.
Всього в місті від небезпечної недуги померли 2 672 інфікованих.
Крім того ми писали, що українські медики не хочуть робити щеплення від китайського вірусу
Колишній чоловік Лорак раптово прилетів до Москви, як пройшло "возз'єднання": "Я люблю мою…"
Скандал вибухнув на "Голосі країни" через нову підопічну Монатіка: "Не справедливо, коли приходять ось такі..."
З'ясувалося, що пов'язує Олега Винника з дівчиною, яка народила Сенцову дочку: "Ось це поворот!"
Зірку "Кварталу" побили до невпізнання в Москві, за гематомами не видно обличчя: перші подробиці
Крутоголов з "Дизель Шоу" видав ганебну правду про "Квартал 95", почалося цькування: "Втратив багато друзів і..."
Завідувач відділенням реанімації для інфекційних хворих Олександрівської лікарні Олексій Куценко передає, що з 24 співробітників його відділення погодилися зробити щеплення тільки двоє.
"Якщо чесно, мені трохи соромно, тому що з усього відділення мого, з 24 співробітників, тільки двоє погодилися на вакцинацію — це я і ще одна медсестра. Можливо, це моя недоробка", - зазначив лікар.
Нагадавши, українцям повернуть жорсткі правила карантину, термінову заяву МОЗ: "протягом трьох днів..."
Як повідомляла Politeka, коронавірус взявся за Прикарпаття з новою силою, люди благають про допомогу: що відбувається в лікарнях
Також Politeka писала, що українські медики назвали нові симптоми китайського вірусу:"він адаптується і мутує".