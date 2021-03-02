В Києві знову зросла кількість хворих на китайський вірус

За 1 березня у столиці України підтвердили 463 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість заражених у Києві збільшилася до 138 483 людей. вчора від ускладнень хвороби померли 10 киян.

Всього в місті від небезпечної недуги померли 2 672 інфікованих.

Крім того ми писали, що українські медики не хочуть робити щеплення від китайського вірусу

коронавірус, лікарня, лікарі

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Завідувач відділенням реанімації для інфекційних хворих Олександрівської лікарні Олексій Куценко передає, що з 24 співробітників його відділення погодилися зробити щеплення тільки двоє.

коронавірус, лікарня, лікарі

"Якщо чесно, мені трохи соромно, тому що з усього відділення мого, з 24 співробітників, тільки двоє погодилися на вакцинацію — це я і ще одна медсестра. Можливо, це моя недоробка", - зазначив лікар.

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Також Politeka писала, що українські медики назвали нові симптоми китайського вірусу:"він адаптується і мутує".