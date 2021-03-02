В Киеве снова выросло количество заболевших китайским вирусом

За 1 март в столице Украины подтвердили 463 новых случаев коронавирусной болезни. Общее количество зараженных в Киеве увеличилось до 138 483 людей. вчера от осложнений болезни умерли 10 киевлян.

Всего в городе от опасного недуга умерли 2 672 инфицированных.

Кроме того мы писали, что украинские медики не хотят делать прививки от китайского вируса

Заведующий отделением реанимации для инфекционных больных Александровской больницы Алексей Куценко сообщил, что из 24 сотрудников его отделения согласились сделать прививки только двое.

«Если честно, мне немного стыдно, потому что из всего отделения моего, из 24 сотрудников, только двое согласились на вакцинацию — это я и ещё одна медсестра. Возможно, это моя недоработка», — отметил врач.

Напомним, украинцам вернут жесткие правила карантина, срочное заявление МОЗ: "В течение трех дней..."

Как сообщала Politeka, коронавирус взялся за Прикарпатье с новой силой, люди умоляют о помощи: что происходит в больницах

Также Politeka писала, что украинские медики назвали новые симптомы китайского вируса: "Он адаптируется и мутирует".