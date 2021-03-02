На Закарпатье продолжаются поиски туриста в Киеве

ГСЧС Закарпатья сообщает, что поиски киевлянина, который заблудился на горе Гимба 13 февраля, продолжились.

От Управления ГСЧС Закарпатья к работам было привлечено горное поисково-спасательное отделение села Пилипец.

Ранее к работам было привлечено горное поисково-спасательное отделение города Мукачево.

полиция, авто, люди

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Кроме того мы писали, что стрельбой закончился конфликт мужчины и женщины в киевском подъезде

Об этом пишет полиция Киева на официальной странице в Facebook.

Этот инцидент случился в Киеве, никто из сторон обычного бытового конфликта не ожидал, что закончится он стрельбой.

В подъезде обычного дома между двумя мужчинами случилась словесная перепалка, один из спорящих вдруг вытащил оружие и выстрелил в противника.

Сейчас раненый находится в больнице, жизнь его, по утверждениям медиков, в не опасности, случай со стрельбой расследует полиция.

Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.

Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.

Также Politeka писала, в Киеве ограбили кредитный киоск, есть пострадавшие.