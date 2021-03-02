На Закарпатье продолжаются поиски туриста в Киеве
ГСЧС Закарпатья сообщает, что поиски киевлянина, который заблудился на горе Гимба 13 февраля, продолжились.
От Управления ГСЧС Закарпатья к работам было привлечено горное поисково-спасательное отделение села Пилипец.
Ранее к работам было привлечено горное поисково-спасательное отделение города Мукачево.
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Кроме того мы писали, что стрельбой закончился конфликт мужчины и женщины в киевском подъезде
Об этом пишет полиция Киева на официальной странице в Facebook.
Этот инцидент случился в Киеве, никто из сторон обычного бытового конфликта не ожидал, что закончится он стрельбой.
В подъезде обычного дома между двумя мужчинами случилась словесная перепалка, один из спорящих вдруг вытащил оружие и выстрелил в противника.
Сейчас раненый находится в больнице, жизнь его, по утверждениям медиков, в не опасности, случай со стрельбой расследует полиция.
Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.
Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.
Также Politeka писала, в Киеве ограбили кредитный киоск, есть пострадавшие.