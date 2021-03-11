У Києві підтвердилось 853 нових випадків коронавірусу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.
Так, у столиці протягом минулої доби, 10 березня, коронавірусом заразились ще 853 людини, а загалом за весь час пандемії захворіли 144 014 жителів столиці.
Також Кличко повідомив, що за добу хвороба підтвердилась у 457 жінок, 347 чоловіків та 49 дітей.
Крім того, відомо, що 10 березня у столиці було зафіксовано 25 летальних випадків від вірусу, а загалом за весь час пандемії від ускладнень, викликаних ковідом, померли 2834 людини.
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Також Кличко повідомив, що 10 березня 129 пацієнтів були госпіталізовані з ковідом.
За добу 534 киянина подолали коронавірус, а загалом після ковіду одужали 97 220 жителів столиці.
Також Кличко назвав три райони столиці, де було підтверджено найбільше випадків зараження.
"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (132), Дніпровському (128) та в Дарницькому (126)", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, у Києві та області вже стартувала перша хвиля вакцинації від коронавірусу. В першу чергу щеплення роблять столичним медикам.
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