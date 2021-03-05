В Киеве начали активно вакцинироваться от коронавируса

Как сообщает "Укринформ" в Киеве вакцинировали 434 медработники и 16 известных людей.

Столица уже получила 42 600 доз препарата. Город подготовил 15 мобильных бригад по иммунизации, медики которых прошли соответствующее обучение.

коронавирус, больница, врачи

Ранее мы писали, что Киевская область попала в оранжевую зону карантина

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

коронавирус, больница, врачи

В Киевской области с 4 марта начал действовать оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Ситуация в регионе ухудшается и вскоре, возможно, придется ввести усиленные карантинные ограничения.

В столице за истекшие сутки, 4 марта, зарегистрировано 910 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.