В Киеве подтвердилось 853 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

Так, в столице за прошедшие сутки, 10 марта, коронавирусом заразились еще 853 человека, а в целом за все время пандемии заболели 144 014 жителей столицы.

Также Кличко сообщил, что за сутки болезнь подтвердилась у 457 женщин, 347 мужчин и 49 детей.

Кроме того, известно, что 10 марта в столице было зафиксировано 25 летальных исходов от вируса, а всего за все время пандемии от осложнений, вызванных ковидом, умерли 2834 человека.

Также Кличко сообщил, что 10 марта 129 пациентов были госпитализированы с ковидом.

За сутки 534 киевлянина преодолели коронавирус, а всего после ковида выздоровели 97 220 жителей столицы.

Также Кличко назвал три района столицы, где было подтверждено больше всего случаев заражения.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (132), Днепровском (128) и в Дарницком (126)", - говорится в сообщении.

Как известно, в Киеве и области уже стартовала первая волна вакцинации от коронавируса. В первую очередь прививки делают столичным медикам.

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