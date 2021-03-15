У Києві заявили про мінування двох об'єктів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Киев сейчас".
Так, з'явилась інформація про мінування торгового центру у столиці.
"Повідомляється про мінування ТРЦ Gulliver", - йдеться в повідомленні.
На місці очевидці зняли відео, на якому можна спостерігати, що будівлю ТЦ огородили стрічкою. Тут вже працюють правоохоронці і вибухотехніки.
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"Як завжди, у Києві неспокійно", - коментує автор відео.
Крім того, з'явилась інформація про мінування будівлі суду.
"А ще Дніпровський суд на Сергієнка замінували", - йдеться в повідомленні.
Також було опубліковане фото з місця, на якому можна побачити, що людей вивели на вулицю.
Як відомо, повідомлення про замінування тих чи інших об'єктів у столиці - не рідкість. При цьому досить часто дані повідомлення виявляються хибними, однак часом інформація про мінування підтверджується.
Зокрема, у середині грудня повідомлялось, що в Києві на проспекті Георгія Гонгадзе замінували автомобіль. На місце приїхали вибухотехніки, і інформація про замінування підтвердилась. На вулиці було перекрито кілька виїздів з дворів, люди не могли виїхати на роботу. Згодом вибухотехніки розмінували авто.
Нагадаємо, загроза вибуху на вокзалі в Києві: людей терміново евакуюють, фото з місця НП.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.