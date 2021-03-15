В Киеве заявили о минировании двух объектов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев сейчас".
Так, появилась информация о минировании торгового центра в столице.
"Сообщается о минировании ТРЦ Gulliver", - говорится в сообщении.
На месте очевидцы сняли видео, на котором можно наблюдать, что здание ТЦ оградили лентой. Здесь уже работают правоохранители и взрывотехники.
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"Как всегда, в Киеве неспокойно", - комментирует автор видео.
Кроме того, появилась информация о минировании здания суда.
"А еще Днепровский суд на Сергиенко заминировали", - говорится в сообщении.
Также было опубликовано фото с места, на котором можно увидеть, что людей вывели на улицу.
Как известно, сообщения о заминировании тех или иных объектов в столице - не редкость. При этом довольно часто данные сообщения оказываются ложными, однако порой информация о минировании подтверждается.
В частности, в середине декабря сообщалось, что в Киеве на проспекте Георгия Гонгадзе заминировали автомобиль. На место приехали взрывотехники, и информация о заминировании подтвердилась. На улице было перекрыто несколько выездов из дворов, люди не могли выехать на работу. Впоследствии взрывотехники разминировали авто.
Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.