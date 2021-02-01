У Києві повідомляють про мінування вокзалу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.
Так, столичні ЗМІ з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах інформують, що в понеділок, 1 лютого, надійшло повідомлення про мінування залізничного вокзалу "Південний" в Києві.
За даними правоохоронців, всіх людей евакуювали з вокзалу, всередину нікого не пускають.
Зараз на вокзалі проводиться перевірка, на місці працюють вибухотехніки.
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Також було опубліковане фото з місця НП. На світлині можна побачити, що будівлю вокзалу огородили стрічкою.
Як відомо, повідомлення про замінування тих чи інших об'єктів у столиці - не рідкість. При цьому досить часто дані повідомлення виявляються хибними, однак часом інформація про мінування підтверджується.
Зокрема, у середині грудня повідомлялось, що в Києві на проспекті Георгія Гонгадзе замінували автомобіль.
Так, у мережі з'явилось відео з місця події, на якому можна побачити, що місцевість, де стоїть авто, огородили стрічкою. Також на місце приїхали вибухотехніки. Згодом інформація про замінування підтвердилась. На вулиці було перекрито кілька виїздів з дворів, люди не могли виїхати на роботу. Згодом вибухотехніки розмінували авто.
Нагадаємо, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.