У Києві громадський транспорт продовжують "забивати" вщент, попри посилення карантину у столиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ LIVE".

Так, у мережі з'явились красномовні фото київських маршруток, на яких можна побачити, що після посилення карантинних обмежень ситуація з громадським транспортом у столиці аж ніяк не змінилась.

Зокрема, пасажирів у салоні перебуває явно більше, ніж дозволено, тому про жодне дотримання соціальної дистанції тут немає і мови.

"Незважаючи на посилення карантинних обмежень в столиці, громадський транспорт працює з порушеннями. Більшість маршруток їздять "забитими", а пасажири не дотримуються дистанції", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в ніч з 19 на 20 березня у столиці введені суворі карантинні обмеження. Зокрема, за словами мера столиці Віталія Кличка, відтепер у столиці під забороною робота установ культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали). Також закрилися торгово-розважальні центри (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії).

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