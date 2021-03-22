В Киеве общественный транспорт продолжают "забивать" под завязку, несмотря на усиление карантина в столице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев LIVE".

Так, в сети появились красноречивые фото киевских маршруток, на которых можно увидеть, что после усиления карантинных ограничений ситуация с общественным транспортом в столице отнюдь не изменилась.

В частности, пассажиров в салоне находится явно больше, чем разрешено, поэтому ни о каком соблюдении социальной дистанции здесь нет и речи.

"Несмотря на усиление карантинных ограничений в столице, общественный транспорт работает с нарушениями. Большинство маршруток ездят "забитыми", а пассажиры не соблюдают дистанцию", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь с 19 на 20 марта в столице введены строгие карантинные ограничения. В частности, по словам мэра столицы Виталия Кличко, отныне в столице под запретом работа учреждений культуры (закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы). Также закрылись торгово-развлекательные центры (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии).

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