В Киеве более 400 классов в 165 школах учатся на дистанционке
Всего больных на коронавирус школьников в Киеве – 457, также болеют 217 педагогов.
В детских садах, через обнаружены случаи вируса, временно закрыты 87 групп в 68 садах. Наполненность детей в садиках-почти 60 процентов.
Ранее мы писали, что Киевская область попала в оранжевую зону карантина
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Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.
В Киевской области с 4 марта начал действовать оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Ситуация в регионе ухудшается и вскоре, возможно, придется ввести усиленные карантинные ограничения.
В столице за истекшие сутки, 4 марта, зарегистрировано 910 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.