В Киеве более 400 классов в 165 школах учатся на дистанционке

Всего больных на коронавирус школьников в Киеве – 457, также болеют 217 педагогов.

В детских садах, через обнаружены случаи вируса, временно закрыты 87 групп в 68 садах. Наполненность детей в садиках-почти 60 процентов.

Ранее мы писали, что Киевская область попала в оранжевую зону карантина

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

В Киевской области с 4 марта начал действовать оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Ситуация в регионе ухудшается и вскоре, возможно, придется ввести усиленные карантинные ограничения.

В столице за истекшие сутки, 4 марта, зарегистрировано 910 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.