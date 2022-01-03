Вночі на дорогах Києва раптово загорілися відразу кілька автомобілів, викликавши переполох і обмеження руху в столиці-з'явилися подробиці.

Відразу дві вогняних ДТП було зафіксовано в столиці в ніч на понеділок, 3 січня, повідомляє Телеграм-канал «Київ Оперативний». Перша аварія сталася в житловому масиві Академмістечко в Святошинському районі.

Там один з автомобілів загорівся прямо під час руху. Повідомляється, що водія машини встигли дістати з палаючого авто.

До місця події тут же приїхали правоохоронці. Рух транспорту було обмежено.

Другий інцидент стався на з'їзді з проспекту Перемоги в бік Повітрофлотського проспекту. Очевидець встигла записати відео, в якому розповіла, що на її очах машина вибухнула. Жінка зазначила, що машина, швидше за все, працювала на газовому обладнанні (ГБО).

До місця події прибули пожежники та рятувальники ДСНС.

Українці бурхливо обговорюють аварії в коментарях месенджера.

"Газ це дешевше, але небезпечно", "Причина загоряння часто проблема (іскра) в проводці! Газ в ГБО при загорянні скоєно не так горить", "кожен день все більше напрошується обов'язковий то", "то якийсь мажор, газ дорогий", "Ну хоч зараз газолюбителі не будуть кричати "Це не газ! Це не газ!" це проводка", "щось занадто багато пожеж в новому році", - пишуть люди.

Нагадаємо, ДТП з автобусом забрала багато життів, серед постраждалих діти.

Як повідомляла Politeka, трагедія сталася на Київщині напередодні Нового року: "тіла знайшли рятувальники".

Також Politeka писала, що низка НП сталася в Одесі через негоду.