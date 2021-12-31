Как сообщили в ГСЧС Киевской области, во время пожара в частном доме погибли два человека.
Возгорание произошло 02:22 на ул. Левка Симиренко. Загорелся частный дом площадью 210 кв.
Дом не удалось спасти, он сгорел до тла.
Спасатели обнаружили в сгоревшем помещении тела двух человек.
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Ранее сообщалось, что Спасатели уронили травмированного мужчину со сломанной ногой - носилки с пострадавшим упали с огромной высоты.
В Киеве мужчина гнался за ворами и неудачно приземлился на крышу гаража - он сломал ногу.
Спасатели пытались снять его с крыши гаража, но носилки с зафиксированным пострадавшим упали с высоты.
Судя по кадрам, один из спасателей спускал пострадавшего с крыши, а другой должен подхватить снизу.
Последний не достал руками носилок и они соскользнули на землю вместе с пострадавшим.
В итоге несчастного мужчину откопали из снега и транспортировали в больницу.
Напомним, скорая помощь вспыхнула на ходу в Киеве, фото: слетелись десятки спасателей.
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