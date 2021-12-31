В Киевской области в городе Белая Церковь произошел пожар - два человека погибли.

Как сообщили в ГСЧС Киевской области, во время пожара в частном доме погибли два человека.

Возгорание произошло 02:22 на ул. Левка Симиренко. Загорелся частный дом площадью 210 кв.

Дом не удалось спасти, он сгорел до тла.

Спасатели обнаружили в сгоревшем помещении тела двух человек.

Ранее сообщалось, что Спасатели уронили травмированного мужчину со сломанной ногой - носилки с пострадавшим упали с огромной высоты.

В Киеве мужчина гнался за ворами и неудачно приземлился на крышу гаража - он сломал ногу.

Спасатели пытались снять его с крыши гаража, но носилки с зафиксированным пострадавшим упали с высоты.

Судя по кадрам, один из спасателей спускал пострадавшего с крыши, а другой должен подхватить снизу.

Последний не достал руками носилок и они соскользнули на землю вместе с пострадавшим.

В итоге несчастного мужчину откопали из снега и транспортировали в больницу.

Напомним, скорая помощь вспыхнула на ходу в Киеве, фото: слетелись десятки спасателей.

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